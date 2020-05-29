Мишустин рассказал о выходе России из режима ограничений

Россия будет с осторожностью смягчать ограничения, связанные с коронавирусом, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. Его цитирует ТАСС в пятницу, 29 мая.

Выступая на заседании Совета глав правительств СНГ в формате видеоконференции, он отметил, что снижение числа новых случаев заражения позволило ряду российских регионов поэтапно снимать ограничения.

Ранее российские регионы начали снимать ограничения. Так, в Мурманской области открылись небольшие магазины, музеи и библиотеки, в Калмыкии — магазины с одеждой и обувью, в Приморском крае на первом этапе послаблений ограничительных мер власти допустили открытие парикмахерских, салонов красоты, химчисток, ателье, ремонтных мастерских, а также разрешили непродовольственную торговлю в залах до 400 квадратных метров. В Подмосковье открыли парки и отменили запрет на посещение кладбищ.

С 1 июня карантинные меры ослабляются в Москве. Так, с понедельника

начнут работу непродовольственные магазины и бытовые сервисы, а местные жители смогут совершать прогулки по графику. При этом в столице ужесточается масочный режим, а режим самоизоляции продлевается до 14 июня.

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