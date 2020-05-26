В российском регионе смягчили введенные из-за коронавируса ограничения

В Приморском крае смягчили ограничения, введенные ранее из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщил губернатор Олег Кожемяко, говорится на сайте регионального правительства.

На первом этапе послаблений ограничительных мер власти допустили открытие парикмахерских, салонов красоты, химчисток, ателье, ремонтных мастерских, а также разрешили непродовольственную торговлю в залах до 400 квадратных метров при наличии отдельного наружного уличного входа и ограничением по количеству посетителей — один человек на четыре квадратных метра.

Помимо этого, жителям региона разрешили занятия физкультурой и спортом на улице группами не более двух человек и на расстоянии между ними не менее пяти метров.

Кожемяко отметил, что снятие ограничений не затронет Находкинский городской округ, так как на него приходится четверть всех заболевших коронавирусом в регионе.

По последним данным, в Приморье зафиксировано 1695 случаев заболевания COVID-19. Из них выздоровели 617 человек, умерли 15 пациентов. Всего в России выявлено более 353,4 тысяч заразившихся коронавирусом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!