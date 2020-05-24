Названы регионы России с затяжным выходом из эпидемии коронавируса

Юг России столкнется с наиболее тяжелым и затяжным освобождением от коронавируса. Об этом в беседе с «МК ТВ» рассказала терапевт-пульмонолог Марина Казакова. Кроме того, по словам специалиста, вторая волна эпидемии в стране неизбежна.

«Если откроют все-таки туристический сезон в этом году, то, конечно, под большим ударом окажутся Крым и Краснодарский край, потому как туда может хлынуть большой поток туристов», — сказала врач. Она также подчеркнула, что усугубляющим фактором в таком случае станет отсутствие передового медицинского оборудования в медцентрах южных регионов.

Казакова отметила, что через несколько месяцев в стране наступит вторая волна, затем, вероятно, третья и четвертая — до тех пор, пока у населения не выработается коллективный иммунитет. При этом к второй волне российские медики будут уже более подготовлены.

Ранее в Роспотребнадзоре порекомендовали начать снятие санитарных ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции, в 44 регионах страны. Глава ведомства Анна Попова отметила, что в этих субъектах уже «сегодня-завтра» можно переходить к первому этапу ослаблений.

В России за все время распространения вируса зафиксировано 335 882 случая заражения COVID-19. Выздоровели более 107 тысяч человек, 3388 пациентов умерли. С начала эпидемии в стране было сделано более 8,1 миллиона тестов на коронавирус.

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