Названа доля москвичей с иммунитетом к коронавирусу

Иммунитет к коронавирусу имеют около 12,5 процента москвичей. Такую долю назвал глава Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун по результатам выборочного обследования 50 тысяч человек, передает «Интерфакс».

Исследователи обратили внимание, что на юго-западе столицы доля людей с иммунитетом составляет 11 процентов, а на юго-востоке — превышает 13.

Хрипун пояснил, что у этих людей выявлены антитела иммуноглобулина G — то есть, у них формируется или сформировался иммунитет к инфекции. Он добавил, что для горожан с высоким уровнем иммуноглобулина М параллельно проведут полицмерную цепную реакцию (ПЦР).

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Как заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, около 15-20 процентов жителей Москвы уже могли переболеть коронавирусом. Он сделал такой вывод, исходя из данных, озвученных Хрипуном, передает ТАСС.

В Москве за последние сутки выявили 3190 новых случаев коронавируса, всего в столице зарегистрировано 161 397 заражений. Общее число заражений коронавирусом в России достигло 335 882 в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3388 летальных исходов, выздоровели 107 936 человек.

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