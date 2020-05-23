Общее число случаев заражения коронавирусом в России достигло 335 тысяч. Об этом в субботу, 23 мая, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

По данным на 22 мая, в стране было зафиксировано 326 448 случаев инфицирования в 85 регионах. Сообщалось, что за весь 3249 человек скончались, 99 825 человек выздоровели.

В тот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия вышла на плато по распространению коронавируса. По ее словам, текущая ситуация в стране определяется как «достаточно стабильная», однако в ближайшее время все равно необходимо соблюдать все требования и проявлять «особое внимание».

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