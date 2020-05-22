Россия вышла на плато по коронавирусу

Россия вышла на плато по распространению коронавируса, текущая ситуация определяется как «достаточно стабильно». Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время совещания с президентом Владимиром Путиным по санитарно-эпидемиологической обстановке, прямую трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24» на YouTube.

Она добавила, что и в нынешней ситуации, и при будущем снижении распространения инфекции, все равно потребуется соблюдать все требования и проявлять «особое внимание». По словам заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, в некоторых регионах ситуация еще не выровнялась, но делается все возможное для ее стабилизации.

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На том же совещании Владимир Путин заявил, что и в Москве, и во многих других российских регионах началось постепенное снижение новых случаев заражения коронавирусом. Ранее 22 мая сообщалось, что в России уже на протяжении семи дней регистрируется менее десяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

По последним данным, всего в России выявлено 317 554 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3099 летальных исходов, выздоровели 92 681 человек.

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