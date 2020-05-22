Путин заявил о стабилизации в России ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил о стабилизации в России ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщает РИА Новости.

«И в Москве, которая первой столкнулась с эпидемией, и во многих других регионах России началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых новых случаев заражения», — сказал глава государства на совещании по борьбе с коронавирусом.

Ранее 22 мая сообщалось, что в России уже на протяжении семи дней регистрируется менее десяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки в России выявлено 8894 новых случая коронавируса в 84 регионах. Зарегистрировано 150 летальных исходов, выздоровели 7144 человека. Всего на 22 мая в России 326 448 случаев заражения в 85 регионах, умерли 3249 пациентов, выздоровели — 99 825.

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