Минздрав раскрыл метод подсчета статистики по коронавирусу в России

В официальную статистику по коронавирусу в России входят только пациенты, диагноз которых подтвержден лабораторно. Такой метод подсчета раскрыли в пресс-службе Минздрава, передает РИА Новости.

Пациенты, у которых выявлена пневмония, включаются в статистику только после повторного обследования.

В пресс-службе уточнили, что в официальную статистику также не входят пациенты с ОРВИ, несмотря на рекомендацию Минздрава применять при этом диагнозе такие же методы помощи, как и при коронавирусе.

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Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что коронавирус не демонстрирует высокий уровень мутации. Она пояснила, что для любого организма нормальны «несколько десятков мутаций», но нельзя оценить их влияние на способности вируса поражать людей, выявлять тяжелые или не тяжелые болезни.

За последние сутки выявлено 8894 новых случая коронавируса в 84 регионах. Зарегистрировано 150 летальных исходов, выздоровели 7144 человека. Всего на 22 мая в России 326 448 случаев заражения в 85 регионах, умерли 3249 пациентов, выздоровели — 99 825.

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