Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила уровень мутации коронавируса. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.

По ее словам, SARS-CoV-2 не обладает высокой изменчивостью. «Другое дело, что даже те несколько десятков мутаций, которые сегодня описаны, а это нормально для любого микроорганизма, нельзя оценить в части влияния на изменение возможностей этого вируса — поражать людей, вызывать тяжелые или не тяжелые болезни», — объяснила Попова.

Глава службы добавила, что в настоящее время все страны, которые могут секвенировать вирус, выкладывают результаты в общий доступ. Это позволяет понять, что коронавирус не демонстрирует высокий уровень мутации.

В ходе того же интервью Попова объяснила очередность вакцинации. Первыми, по общим правилам, будут прививать наиболее уязвимых к COVID-19 россиян в том случае, если не будет производственной возможности сделать сразу много доз вакцины. При этом большое количество вакцины сложно выработать сразу, отметила она.

По состоянию на 21 мая в России выявлено 317 554 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3099 летальных исходов, выздоровели 92 681 человек. За последние сутки зарегистрировано 8926 новых случаев инфицирования.

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