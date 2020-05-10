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Раскрыты новые факторы смертности от коронавируса

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Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Британские ученые проанализировали данные миллионов человек и раскрыли ключевые факторы смертности от коронавируса. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщает medRxiv.

По данным портала, группа исследователей из Оксфордского университета и Лондонской школы гигиены и тропической медицины собрала сведения о здоровье 17 миллионов британцев. Применив математическую модель Кокса — метод, позволяющий спрогнозировать риск наступления определенного события и оценить значение различных факторов, ученые выяснили, что вероятность умереть от коронавируса выше у темнокожих и азиатов.

Также факторами риска выступили возраст, сахарный диабет и тяжелые формы астмы. Как оказалось, чаще всего умирают мужчины и люди с невысоким уровнем дохода. Объяснить последний критерий исследователи не смогли.

За время исследований, проходивших с 1 февраля по 25 апреля, из выбранной группы людей скончались 5683 пациента с подтвержденным коронавирусом.

Ранее сообщалось, что международная группа ученых нашла объяснение тяжелым случаям коронавируса у молодых. По мнению исследователей, причина заключается в мутациях, влияющих на иммунную систему человека.

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