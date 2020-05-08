Объяснены тяжелые случаи инфекции коронавируса у молодых

Международная группа ученых объяснила, почему некоторые пациенты болеют COVID-19 без симптомов, а другие попадают в реанимации с тяжелой вирусной пневмонией. По мнению исследователей, причина заключается в мутациях, влияющих на иммунную систему человека. Об этом сообщает издание Science Alert.

По словам специалистов, примерно пять процентов заболевших по всему миру составляют пациенты моложе 50 лет без каких-либо серьезных проблем со здоровьем. Предполагается, что эти люди имеют мутации, которые никак себя не проявляли до заражения коронавирусом. Известно, что различия в генах обуславливают уязвимость для целого ряда инфекционных заболеваний, включая грипп или вирусный энцефалит. Разные генные вариации также могут сделать людей более защищенными к микроорганизмам.

Чтобы определить, какие именно мутации отвечают за восприимчивость к коронавирусу, ученые запустили проект COVID-19 Host Genetics, в котором участвует 150 медицинских центров со всего мира и не менее десяти тысяч добровольцев. Ожидается, что первые результаты будут получены к лету, и, в идеале, это должно помочь разработать новые методы лечения. Поскольку существует огромное количество препаратов, нацеленных на определенные участки ДНК, то можно будет использовать уже имеющиеся средства, чтобы модифицировать работу генов.

Однако поиск лекарств может осложнить то, что мутации будут содержаться в генах, для которых нет соответствующего препарата. Кроме того, ген может оказаться важным для работы организма, и вмешательство в его функции обернется нежелательными побочными эффектами, предупреждают ученые.

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