Россиянам назвали три способа правильной дезинфекции масок

Защитные маски могут представлять опасность для здоровья человека после использования по назначению, их необходимо правильно дезинфицировать, в том числе и перед утилизацией. Об этом РИА Новости сообщил кандидат химических наук Георгий Фролов, доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета «МИСиС».

Эксперт предлагает несколько эффективных способов дезинфекции масок. Первый из них — замачивание в водном мыльном растворе с перекисью водорода на пять минут. Водный раствор готовится с использованием мыла до образования пены, а потом к нему добавляется трехпроцентная перекись водорода в соотношении 10 к 1. После замачивания в растворе маску надо мыть под водой до тех пор, пока пена не исчезнет, а затем высушить.

Еще одним приемлемым способом является обработка наружной и внутренней поверхности изделия спиртовым аэрозолем с антисептиком или без него.

По словам специалиста, также можно обрабатывать наружную и внутреннюю поверхность спиртовым аэрозолем с наночастицами меди, что даст антивирусный эффект на поверхности.

Фролов полагает, что главной опасностью для человека является контакт открытых участков тела с внешней поверхностью маски, которая может быть заражена.

Ранее врач-терапевт Анна Шельпякова рассказала об основных ошибках при ношении медицинской маски. По ее словам, нельзя опускать маску на шею или подбородок, так как это может привести к соприкосновению ее внешней стороны с внутренней, что откроет заболеванию доступ к организму.

По последним данным, в России зафиксировано более 187 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего в стране более 1700 человек скончались в результате пандемии.

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