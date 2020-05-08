В Московской области отложили штрафы за отсутствие масок

В Московской области отложили введение штрафов за отсутствие масок на более поздний срок. Соответствующее решение принял губернатор региона Андрей Воробьев. Он рассказал об этом в интервью телеканалу «Россия 1», передает РИА Новости.

Власти Подмосковья отсрочили наказание. После 12 мая нарушителей штрафовать не будут, однако сделают им замечания.

«Если у тебя нет маски после 12 (мая), тебя не будут штрафовать, тебе будут делать замечание. Но большинство людей сегодня уже и сами понимают, что без маски и перчаток ты можешь ехать в метро, только эта дорога будет в госпиталь сразу, можешь сразу ехать в госпиталь, в больницу, не дай Бог, на ИВЛ. Вот чтобы этого избежать, масочный режим», — сказал Воробьев.

Ранее стало известно, что промышленные предприятия на территории Подмосковья смогут возобновить работу с 12 мая. Также после 12 мая в регионе смогут открыться торговые объекты, реализующие товары для сада, строительные и отделочные материалы.

Накануне Воробьев распорядился о продлении режима самоизоляции до 31 мая. По-прежнему будут закрыты рестораны, бани, салоны красоты. Кроме того, с 12 мая жители области должны носить маски в магазинах и транспорте.

В Подмосковье действует режим самоизоляции, в рамках которого выходить из дома разрешается только по уважительной причине. Для поездок на любом виде транспорта необходимо оформлять цифровой пропуск.

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