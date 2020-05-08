Москвичи в масках и без перчаток получат штраф

Москвичи будут получать штрафы за отказ от использования одного из средств индивидуальной защиты — масок или перчаток, заявил начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 8 мая.

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«У нас закон частично не работает, соответственно, если человек в маске, но без перчаток, или наоборот, то штраф все равно будет», — сказал он.

7 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в столице вводится масочный режим. В общественном транспорте и магазинах граждане обязаны носить перчатки и маски. Сообщалось, что штраф за нахождение в московском общественном транспорте без маски составит пять тысяч рублей, в других общественных местах — четыре тысячи.

По информации СМИ, жители Москвы и Подмосковья, где также действует масочный режим, в месяц потратят на индивидуальные средства защиты около двух тысяч рублей.

По последним данным, общее число случаев заражения коронавирусом в России превысило 187 тысяч.

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