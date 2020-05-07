Россиянам рассказали об ошибках при ношении маски

Россияне, использующие медицинские маски, допускают ошибки при их ношении. Об этом рассказал оториноларинголог Владимир Зайцев, передает газета «Аргументы и Факты».

По словам Зайцева, некоторые трогают маску руками, предварительно не обработав их. Он объяснил, что снимать изделие нужно, держась за резинки, помыв перед этим руки или обработав их антисептиком, а трогать саму маску нельзя. Носить маску нужно не более двух часов. Врач добавил, что у хорошей маски должна быть алюминиевая полоска-перемычка, так называемый «зажим для носа».

Медик объяснил, что если человек хочет усилить эффект, то перед надеванием маски можно заложить в нос противовирусную мазь. Также можно брызнуть в нос антисептиком на водной основе или обработать слизистую морской водой, после чего антисептиком. Капать на саму маску эфирными маслами или спиртом нельзя, так как это может повредить слизистую.

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Ранее 7 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в столице будет введен масочный режим в общественном транспорте, горожане также должны будут носить перчатки. Цифровые пропуска при этом сохранятся. Штраф за нахождение в общественном транспорте без маски составит 5 тысяч рублей, в других общественных местах — 4 тысячи рублей. 1 мая сообщалось о введении масочного режима в Подмосковье.

6 мая газета «Коммерсантъ» сообщила, что на совещании рабочей группы Госсовета обсуждалось введение масочного режима во всей России, обязательный режим введен в 68 российских регионах.

По данным на 7 мая в России выявлено 177 160 случаев коронавируса в 85 регионах, страна находится на пятом месте в мире. За весь период зафиксировано 1625 летальных исходов.

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