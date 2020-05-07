В Москве начнут штрафовать за нарушение масочного режима на работе

Власти Москвы начнут штрафовать за нарушение масочного режима на рабочих местах. Об этом сообщил начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков, передает РИА Новости.

Сумма штрафа составит 4 тысячи рублей. Данчинков добавил, что Роспотребнадзор и контролирующие организации могут выйти на предприятия с проверкой.

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Начальник Главконтроля уточнил, что при открытии организаций и предприятий надо обеспечить защиту граждан.

7 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в столице вводится масочный режим в общественном транспорте, граждане также должны будут носить перчатки. Цифровые пропуска при этом сохранятся. В мэрии Москвы уточнили, что штраф за нахождение в общественном транспорте без маски составит 5 тысяч рублей, в других общественных местах — 4 тысячи рублей.

По данным на 7 мая, в Москве с начала пандемии выявили 92 676 случаев заражения коронавирусом — 6703 за последние сутки. Выздоровели 9227 человек, умерло 905. Всего по России насчитывается 177 160 случаев заражения.

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