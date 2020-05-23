Названы российские регионы с наибольшим числом новых случаев коронавируса

За последние сутки наибольшее число новых случаев коронавируса выявили в Москве (3190), Московской области (846), Петербурге (363) и Ростовской области (353). Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба столицы.

Всего в России выявили 9434 новых случая коронавируса в 84 регионах.

Больше 100 случаев выявили в Нижегородской области (211), Свердловской области (171), Красноярском крае (148), Дагестане (127), Калужской (125), Ярославской (115), Волгоградской (107), Брянской (103) и Пензенской (102) областях. Ровно 100 случаев выявили в Якутии.

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Наименьшее число заражений зафиксировано в Сахалинской области (3), Ненецком автономном округе (2), Чукотском автономном округе (2) и Еврейской автономной области (1).

Ранее стало известно, что на 23 мая общее число случаев заражения коронавирусом в России достигло 335 882 в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3388 летальных исходов, выздоровели 107 936 человек.

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