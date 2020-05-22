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Названы сроки тестирования вакцины от COVID-19 на людях в России

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Фото: АГН «Москва»

Первые результаты клинических испытаний вакцины от коронавируса на людях появятся в начале июля. Такие сроки тестирования обозначил заместитель директора НИИ Роспотребнадзора Александр Горелов, передает РИА Новости в пятницу, 22 мая.

«Учитывая фазу, что испытания на добровольцах проведены, обычно о вакцине судят через месяц — 45 дней. У нас в нашей стране появятся первые результаты в начале июля, которые будут свидетельствовать о том, что выбранная учеными стратегия оказалась верной или неверной», — сказал Горелов, уточнив, что ученые испытывают собственные разработки на себе.

Ранее сообщалось, что испытавшие вакцину российские ученые из НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи не выявили негативных и побочных эффектов после прививки они не выявили. Официальные испытания на добровольцах можно будет начать после появления данных тестов на приматах и разрешения Минздрава. Санкт-Петербургский НИИ гриппа имени Смородинцева уже начал набор добровольцев для участия в клиническом исследовании вакцины.

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