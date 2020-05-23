Число умерших россиян с коронавирусом превысило 3,3 тысячи человек

Число умерших россиян с коронавирусом увеличилось до 3388, за последние сутки скончались 139 человек человек. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в субботу, 23 мая.

Всего в России выявлено 335 882 заразившихся в 85 регионах. За сутки прирост новых случаев коронавируса составил 9434 человека.

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22 мая президент Владимир Путин во время совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке заявил, что в России возможна новая волна коронавируса с конца октября до начала декабря 2020 года. В связи с этим российский лидер поручил создать резервы — в пример он привел наличие необходимого числа коек, оборудованных аппаратами для искусственной вентиляции легких.

Инфекционист Минздрава России Елена Малинникова сообщила, что новая волна инфекции будет слабее первой. По ее словам, после пандемии большая часть россиян получит иммунитет к коронавирусу.

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