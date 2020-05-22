Президент России Владимир Путин поручил создать резервы к волне коронавируса с октября по декабрь. Об этом он заявил во время совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке, прямую трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24» на YouTube.

«Вы, конечно, посмотрите внимательным образом, что нам нужно и сколько нужно. <...> Но резерв у нас точно должен быть», — сказал российский лидер. В пример он привел наличие необходимого числа коек, оборудованных аппаратами для искусственной вентиляции легких.

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Путин заявил, что власти должны отнестись к его поручению самым серьезным образом. Он уточнил, что новая волна коронавируса в России может пройти с конца октября до начала декабря 2020 года — об этом он ранее предупреждал в ходе совещания.

Ранее на том же совещании директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев сообщил, что большинство регионов страны смогут вернуться к нормальной жизни к третьей декаде июня. Он объяснил, что субъекты Федерации будут готовы выходить на «достаточно полное» восстановление инфраструктуры и экономики.

По последним данным, всего в России выявлено 326 448 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3249 летальных исходов, выздоровели 99 825 человек.

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