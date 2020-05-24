Роспотребнадзор допустил начало снятия ограничений по коронавирусу в 44 регионах

Более половины российских регионов уже могут переходить к началу снятия ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом в воскресенье, 24 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.

«44 субъекта — больше половины в РФ — уже имеют основания переходить к первому этапу сегодня или завтра», — уточнила Попова.

До этого глава Роспотребнадзора также отметила, что ни один из предсказанных России страшных сценариев развития эпидемии коронавируса не оправдался.

20 мая вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что эпидемиологическая ситуация в 17 российских регионах позволяет смягчить режим самоизоляции. По ее словам, эти субъекты начнут переходить на первый и следующие этапы снятия ограничений. При этом единственными регионами, где пик заболеваемости уже пройден, на данный момент являются только Москва и Подмосковье.

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