Москвичам разъяснили правила прогулок по графику

Прогулки в Москве с 1 июня разрешаются согласно графику по адресу прописки, а не по месту фактического проживания. Правила прогулок в условиях пандемии разъяснил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, передает «Интерфакс» в четверг, 28 мая.

«Все гуляют по адресу прописки», — сказал Немерюк. По его словам, если человек зарегистрирован в одном районе, но проживает в другом, то гуляет он все равно по графику того районе, где прописан. Немерюк подчеркнул, что штрафовать за это не будут, даже если «вы вышли гулять по прописке, находясь, может быть, на значительном удалении от своего реального места прописки».

По какому графику следует гулять людям, которые не имеют в Москве ни постоянной прописки, ни временной регистрации, Немерюк не уточнил.

Прогулки были разрешены по предложению мэра Москвы Сергея Собянина. Гражданам с 1 июня можно будет гулять, соблюдая некоторые правила, например, носить маску и держать дистанцию с другими прохожими. Если в каком-либо парке будет скопление людей, администрация имеет право закрыть его для посещения.

По состоянию на 28 мая в Москве зарегистрировано 173 497 случаев заражения коронавирусом, всего по России выявлен 379 051 инфицированный. С начала эпидемии в стране 150 993 человека выздоровели, 4142 пациента с подтвержденным COVID-19 скончались.

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