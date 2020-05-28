Анонсирован сервис с картой и расписанием прогулок в Москве

Расписание прогулок москвичей опубликуют на сайте mos.ru в виде интерактивной карты 29 мая. Новый сервис ТАСС анонсировали в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

«Москвич сможет ввести в специальное поле адрес своего дома и увидеть, к какой из шести групп этот дом отнесен. Группы обозначаются цветом и номером. При наведении курсора на дом на интерактивной карте появляется информация о датах и днях недели для прогулок жителей этого дома», — сказал собеседник агентства.

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Сервис также будет напоминать о времени прогулок — с 09:00 до 21:00. На интерактивной карте будут отмечены места, посещать которые по-прежнему нельзя.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин предложил разрешить москвичам выходить на прогулки с 1 июня по определенному графику. Такую систему градоначальник рекомендовал ввести в тестовом режиме.

Позже в СМИ появилась информация о том, что жители смогут гулять три раза в неделю: два раза в рабочие дни и один раз в выходной.

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