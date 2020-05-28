Песков ответил на вопрос о прогулках в Москве по графику

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, как в Кремле оценивают инициативу мэрии Москвы разрешить горожанам гулять по подомовому графику. Его цитирует ТАСС в четверг, 28 мая.

«Я не хочу вторгаться в полномочия глав регионов и в полномочия [мэра Москвы] Сергея Собянина», — сказал он.

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Песков добавил, что у столицы одни из лучших в мире показатели эффективности борьбы с коронавирусом.

Накануне на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным Собянин предложил разрешить москвичам выходить на прогулки с 1 июня по определенному графику. Такую систему градоначальник предложил ввести в тестовом режиме. Он пояснил, что если разрешить прогулки всем сразу, на улице будет людно, «как на первомайской демонстрации».

Позже агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники сообщило, что график по каждому дому будет вывешен на сайте mos.ru. Отмечалось, что горожанам планируется позволить гулять три раза в неделю — два раза в рабочие дни и один раз в выходной.

Также с 1 июня столичные власти планируют разрешить всю непродовольственную торговлю и часть бытовых услуг. В частности, речь идет о прачечных, химчистках, ремонтных мастерских.

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