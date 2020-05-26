Врачи попросили Путина запретить уголовные дела против них до конца эпидемии

Врачи попросили президента России Владимира Путина ввести мораторий на уголовные дела против них. Медики совместно с юристами написали открытое письмо российскому лидеру, сообщает ТАСС.

Предлагается оградить врачей от судебных исков от пациентов и их родных в период с 21 марта этого года и до конца пандемии коронавируса.

Отмечается, что речь идет о статьях, предусматривающих наказание за смерть человека по неосторожности и причинение тяжкого вреда здоровью по той же причине, а также за неоказание помощи пациенту и нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Также медики попросили приостановить уголовные наказания за превышение должностных полномочий, производство, хранение, перевозку и сбыт товаров и продукции и выполнение работ, которые не отвечают требованиям безопасности.

Авторы письма просят внести запрет на арест медиков в период пандемии. Отмечается, что врачам и другим сотрудникам в сфере здравоохранения каждый день приходится принимать «сотни тысяч не только медицинских, но и правовых решений». При этом каждое из этих решений можно оспорить, говорится в письме.

Также авторы письма указали на то, что медики в период пандемии подвергают себя высокому риску заражения коронавирусом и смерти. Кроме того, им приходится сталкиваться с тяжелыми физическими нагрузками, несоблюдением режима труда и отдыха и длительной разлукой с семьей, говорится в письме.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что дополнительные средства российским медикам за работу с зараженными коронавирусом были выплачены к 15 мая. По его словам, российские власти создали специальный ресурс, позволяющий отслеживать выплаты врачам. Медработники могут через сайт госуслуг обратиться за разъяснениями и узнать, положены ли им данные выплаты или нет.

В начале апреля президент России Владимир Путин предложил установить на три месяца, начиная с 1 апреля, специальную федеральную выплату для специалистов, которые работают с больными коронавирусом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



