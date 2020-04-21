Москвичу с коронавирусом отказали в медпомощи из-за прописки в новостройке

Москвичу с коронавирусом отказали в помощи врачей из-за прописки в новостройке, которую не обслуживает ни одно медицинское учреждение. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Дочь пострадавшего Полина Иванова рассказала, что отцу 43 года, он диабетик. Во время режима самоизоляции мужчина работал, поскольку является госслужащим. Однажды вечером у него поднялась температура, также начались кашель и насморк. «При звонке в скорую помощь мы получили отказ, и нас направили вызывать врача на дом. Обе поликлиники также отказываются оказывать нам медицинскую помощь, ссылаясь на то, что они не ходят по нашему адресу», — сказала Полина.

Тогда москвич решил провериться на коронавирус через ведомственную поликлинику, где инфекцию подтвердили. «К нам должны были прийти и взять мазки. Мы обращались и в Роспотребнадзор, и депздрав. И не добились никакой помощи и ответов», — говорит девушка.

Она сообщила, что их дом во 2-м Грайвороновском проезде (ЖК «Кварталы 21/19») сдали еще в 2017 году, однако медики по адресу не выезжают. В квартире Ивановых также проживает пожилая женщина 69 лет — бабушка Полины, которая находится в группе риска.

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