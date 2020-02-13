В России сироте отказали в выдаче квартиры из-за обращения к журналистам

Органы опеки отказали сироте из Челябинской области в помощи при выдаче квартиры, положенной по закону. Причиной стало то, что воспитанница Центра помощи детям «Радуга» в Коркине якобы вынесла скандал на региональный уровень, пишет Znak.

Ранее Ирине Букреевой просто выдали документ, который не имеет юридической силы. Согласно ему девушка имеет право проживать в доме отца, лишенного родительских прав. Однако данную практику, по словам сотрудников опеки, уже давно не применяют. К тому же сам дом отец продал, поэтому Ирина осталась без жилья. Девушка обращалась в местную прокуратуру и администрацию, однако в получении квартиры ей было отказано.

После того, как о сироте появились публикации в СМИ, Букрееву вызвали в органы опеки и начали в грубой форме спрашивать, зачем она обратилась к журналистам. Znak предполагает, что такое поведение связано с прокурорской проверкой, когда ситуацией заинтересовались власти. Издание сообщает, что ведомство по итогам проверки планирует обратиться в суд с иском в интересах Ирины.

В октябре 2019 года в Новокузнецке полиция составила протокол о неуважении к власти на сироту Игоря Горланова. Молодый человек снял видео, в котором порвал Конституцию России в знак протеста — ему шесть лет не выдают жилье, положенное по закону.

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