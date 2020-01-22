Суд поставил точку в деле очистившего двор школы от сухостоя российского сироты

Суд поставил точку в деле против сироты из Краснодарского края Василия Попкова, который очистил двор школы в поселке Мезмай Апшеронского района от сухих и гнилых деревьев и получил обвинение в хищении в крупном размере. Об этом сообщил его адвокат Анатолий Князев в разговоре с изданием «Такие дела».

По словам адвоката, дело прекратили в связи с примирением сторон. Он уточнил, что Попков возместил ущерб, высадив новые деревья. Претензий к сироте больше нет.

О возбуждении уголовного дела стало известно 20 января. Попков взял бензопилу и распилил сухостой во дворе местной школы, а потом расчистил его от валежника и веток. Собранную древесину он отнес к себе, поскольку школе сухостой был не нужен — местная котельная работала на угле. Участковый поселка расценил случившееся хищением государственного имущества, было заведено уголовное дело о незаконной рубке в крупном размере. Администрация Апшеронска оценила два поваленных дерева в 66 тысяч рублей.

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