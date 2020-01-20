Российский сирота очистил двор школы от сухостоя и получил уголовное дело

Сирота из Краснодарского края Василий Попков очистил двор школы в поселке Мезмай Апшеронского района от сухих и гнилых деревьев и получил обвинение в хищении в крупном размере, сообщает «Общественная служба новостей».

Молодой человек жил рядом с учебным заведением. В марте 2019 года там упали два ствола и перегородили тропинку, которая вела к зданию. Попков взял бензопилу и распилил их, а потом расчистил двор от валежника и веток. Собранную древесину он отнес к себе, поскольку школе сухостой был не нужен — местная котельная работала на угле.

Участковый поселка расценил случившееся хищением государственного имущества, было заведено уголовное дело о незаконной рубке в крупном размере (часть 2 статьи 260 УК). Администрация Апшеронска оценила два поваленных дерева в 66 тысяч рублей.

Была проведена ботаническая экспертиза, которая показала, что одно из деревьев было иссохшим, второе — гнилым и «биологически обреченным». По словам опекунши сироты Ольги Лабузовой, стволы обломились на высоте больше человеческого роста, а Попков распилил и убрал только то, что лежало на земле. «Когда делом заинтересовался участковый, они уже были спилены до пеньков. Но Василий их не спиливал», — добавила она.

Издание пишет, что на защиту молодого человека встали жители поселка, которые собрали подписи в его поддержку. Они утверждали, что деревья давно надо было спилить, они были поломаны, мешали проходу.

Следователи отказались закрывать дело. Его рассмотрение в суде пройдет 22 января.

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