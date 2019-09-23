Двое взрослых и ребенок пострадали при падении деревьев в Москве

В Москве при падении деревьев, вызванном сильным ветром в некоторых районах города, пострадали двое взрослых и ребенок. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на столичный главк МЧС в понедельник, 23 сентября.

По информации агентства, в городе зафиксировали падение восьми деревьев, в результате чего пострадали три человека. Как сообщил собеседник агентства, пострадавшим была оказана амбулаторная медицинская помощь.

Уточняется, что в МЧС предупреждали москвичей об усилении ветра в воскресенье, 22 сентября. Об ухудшении погоды также предупредили в Гидрометцентре России. Так, синоптики прогнозировали в этот день мокрый снег и сильный ветер во всей центральной части страны.

Ранее стало известно, что похолодание в европейской части России сохранится всю текущую неделю. Небольшого потепления в Москве и области стоит ожидать только к выходным, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. Средняя суточная температура будет составлять 6-7 градусов, что характерно скорее для октября. Значения средней суточной температуры ниже климатической нормы.

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