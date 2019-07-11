Очевидица описала убивший двух россиян в Греции ураган

Очевидица рассказала об урагане, который унес жизни шести туристов на греческом полуострове Халкидики. Ее слова передает «Говорит Москва» в четверг, 11 июля.

По словам гражданки России Татьяны Геворкян, отдыхавшей с мужем и детьми, шторм продолжался около получаса и сопровождался сильным ветром и градом. «Мы стоим в автокемпинге на Халкидиках, у нас автодом. Вчера около 22 часов началась гроза, налетел ураганный ветер, град размером с оливку, а мы стоим среди оливковых деревьев. Это было очень страшно», — описала пережитое Геворкян. Когда ураган стих, семья покинула город Неа-Муданья.

Туристка добавила, что никто из ее кемпинга не пострадал, однако шторм поломал имущество и выкинул из моря на берег лодки. Последствия непогоды устраняли до утра. «Отключилось электричество во время грозы, его до сих пор нет. С большими перебоями работает сотовая связь», — заключила Геворкян.

Ранее сообщалось, что среди погибших путешественников было двое россиян. Ими оказались 39-летний мужчина и его двухлетний сын. Их придавило деревом около отеля в Потидеа.

В результате шторма более 100 человек получили ранения. Люди обращались в местные больницы с переломами и черепно-мозговыми травмами.

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