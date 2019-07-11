Россияне погибли из-за шторма в Греции

Двое россиян погибли в результате сильного шторма на полуострове Халкидики в Греции. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, двоих мужчин из России придавило деревом. Помимо них погибли еще как минимум четыре человека, среди которых есть граждане Чехии и Румынии. Жертвой стихии также стал восьмилетний ребенок.

В результате шторма более 100 человек получили ранения. Люди обращались в местные больницы с переломами и черепно-мозговыми травмами.

10 июля на полуостров обрушился ливень, град и сильный ветер. Ураган повалил деревья, разрушил крыши зданий и перевернул машины. В регионе объявлено чрезвычайное положения. По прогнозам синоптиков, непогода продолжится и в четверг, 11 июля.

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