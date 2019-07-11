Раскрыты подробности гибели отца и ребенка из России при шторме в Греции

Стали известны подробности гибели россиян в Греции в результате сильнейшего шторма. Об этом в четверг, 11 июля, передает Telegram-канал Baza.

Сообщается, что семья Петренко из Ростова-на-Дону отдыхала на полуострове Халкидики в поселке Неа Потидеа. На 38-летнего Ивана и его двухлетнего сына упало дерево в результате сильного шторма.

Эту информацию подтвердили ТАСС в российском консульстве. «Известно только, что это семья из пяти человек — муж с женой и трое детей. К сожалению, глава семьи и один из детей погиб в результате падения дерева. Больше я, к сожалению, ничего не могу сообщить», — сообщил консул Александр Щербаков.

В результате шторма более 100 человек получили ранения. Люди обращались в местные больницы с переломами и черепно-мозговыми травмами.

10 июля на полуостров обрушился ливень, град и сильный ветер. Ураган повалил деревья, разрушил крыши зданий и перевернул машины. В регионе объявлено чрезвычайное положение. По прогнозам синоптиков, непогода продолжится и 11 июля.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!