Россиянина ранили ножом во время разборок с грузинами в Турции

Россиянин получил ножевое ранение во время конфликта в Турции. Об этом сообщило генконсульство России в Стамбуле на своей странице в Facebook.

По его информации, инцидент произошел 17 июня в офисе логистической компании в районе Фатих. Началась ссора, которая переросла в «массовую потасовку с применением холодного и огнестрельного оружия», отмечается в сообщении. В результате огнестрельного ранения погиб гражданин Грузии. Жизни пострадавшего россиянина ничего не угрожает.

В то же время в МИД Грузии сообщили, что перестрелка произошла при попытке ограбления офиса почтовых отправлений, передает «Интерфакс». Как сообщил представитель ведомства Владимир Константиниди, вооруженные мужчины ворвались в помещение и потребовали от находившихся внутри лечь на пол.

«Скорее всего, это было с целью ограбления, однако не исключена криминальная разборка», — добавил дипломат, отметил, что инцидент мог произойти и на этнической почве. По его словам, погибший 56-летний гражданин Грузии был среди нападавших, еще двое участников налета также были этническими грузинами, их разыскивают. При этом россияне оказывали им сопротивление и пострадали.

17 июня стало известно, что в Испании убили 13-летнюю россиянку, когда ее мать на несколько дней уехала в Россию. По делу разыскивают пропавшего старшего брата девочки.

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