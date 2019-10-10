Российский дворник решил помочь дереву сбросить листья и попрыгал на нем

Константин Щукин / ВКонтакте

В Санкт-Петербурге дворник залез на дерево и тряс ветки, чтобы листья быстрее опали. Очевидцы сняли его работу на видео. Ролик опубликован в одной из местных групп во «ВКонтакте».

На появившихся в сети кадрах видно, как мужчина трясет ветки ногой и сбивает листья палкой, а его коллега стоит внизу и собирает их граблями. Уточняется, что ролик был снят на парковке гипермаркета на улице Типанова в Московском районе.

«Это они еще не надумали пух с одуванчиков запылесосивать», — написала в комментариях к записи пользовательница Лара Блэксмит.

Ранее в сети появилось видео, на котором рабочие Южно-Сахалинска засыпают лежащий на земле грязный снег другим, более чистым снегом при помощи лопат и снегоуборочной техники. Уточнялось, что героям ролика было поручено «облагородить» территорию около въездного знака в город, расположенного напротив аэропорта, посыпав ее чистым снегом.

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