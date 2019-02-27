Россияне пожаловались на принудительную уборку снега в детсадах

В Марий Эл родители массово пожаловались на то, что руководство дошкольных учреждений заставляет их в обязательном порядке убирать снег на территории детских садов. С соответствующим письмом к министру образования региона Наталье Адамовой обратилась представительница сообщества «Родительский комитет» Вера Гусейнова. Об этом пишет в среду, 27 февраля, «Idel. Реалии».
По ее словам, в республике участились случаи, когда сотрудники детсадов составляют график уборки снега с детских площадок с участием родителей воспитанников. Руководство заведений утверждает, что бюджет не предусматривает расходы на работу дворников.
При этом, как отмечает Гусейнова, родители дошкольников регулярно оплачивают уборку снега в виде налогов, родительской платы и специальных сборов.
Общественница просит властей прояснить, чьими силами должна проводиться уборка участков в детских садах. Кроме того, она предлагает увеличить штат дворников при дошкольных учреждениях либо объявить конкурсы на очистку их территорий от снега.
Свое письмо автор направила уполномоченному по правам человека в республике Ларисе Яковлевой, уполномоченному по правам ребенка Ольге Торощиной, руководителю регионального управления Роспотребнадзора Светлане Булатовой, а также главному госинспектору труда по региону Алевтине Москвиной.
По мнению председателя йошкар-олинского горкома Профсоюза Надежды Киселевой, причины проблемы кроются в «дотационности бюджетов региона и города». Она отметила, что дошкольные учреждения не получают должного финансирования, ввиду чего не имеют средств на оплату труда дворников.
Министр образования республики комментировать сложившуюся ситуацию не стала.
В начале февраля педагогов школы №78 в Саратове заставили убирать снег в методический день учителей. По их словам, никаких заявлений на добровольную чистку снега не было подписано, учителей выдернули на улицу во время работы с журналами и документацией.