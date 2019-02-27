Россияне пожаловались на принудительную уборку снега в детсадах

В Марий Эл родители массово пожаловались на то, что руководство дошкольных учреждений заставляет их в обязательном порядке убирать снег на территории детских садов. С соответствующим письмом к министру образования региона Наталье Адамовой обратилась представительница сообщества «Родительский комитет» Вера Гусейнова. Об этом пишет в среду, 27 февраля, «Idel. Реалии».

По ее словам, в республике участились случаи, когда сотрудники детсадов составляют график уборки снега с детских площадок с участием родителей воспитанников. Руководство заведений утверждает, что бюджет не предусматривает расходы на работу дворников.

При этом, как отмечает Гусейнова, родители дошкольников регулярно оплачивают уборку снега в виде налогов, родительской платы и специальных сборов.

Общественница просит властей прояснить, чьими силами должна проводиться уборка участков в детских садах. Кроме того, она предлагает увеличить штат дворников при дошкольных учреждениях либо объявить конкурсы на очистку их территорий от снега.

Материалы по теме Соль зимы русской Можно ли содержать улицы в чистоте, не засыпая их реагентами

Свое письмо автор направила уполномоченному по правам человека в республике Ларисе Яковлевой, уполномоченному по правам ребенка Ольге Торощиной, руководителю регионального управления Роспотребнадзора Светлане Булатовой, а также главному госинспектору труда по региону Алевтине Москвиной.

По мнению председателя йошкар-олинского горкома Профсоюза Надежды Киселевой, причины проблемы кроются в «дотационности бюджетов региона и города». Она отметила, что дошкольные учреждения не получают должного финансирования, ввиду чего не имеют средств на оплату труда дворников.

Министр образования республики комментировать сложившуюся ситуацию не стала.

В начале февраля педагогов школы №78 в Саратове заставили убирать снег в методический день учителей. По их словам, никаких заявлений на добровольную чистку снега не было подписано, учителей выдернули на улицу во время работы с журналами и документацией.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!