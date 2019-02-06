Саратовских учителей опять погнали убирать снег

Педагогов школы №78 в Саратове снова заставили убирать снег, на этот раз в методический день учителей. Фотографии женщин с лопатами в руках опубликованы в группе «Типичный Саратов» во «ВКонтакте».

«Никаких заявлений на добровольную чистку снега не было написано, выдернули на улицу во время работы с журналами и документацией. Видимо, директор этой школы на выступлении мэра спал», — говорится в публикации.

После появления снимков в сети мэр города Михаил Исаев поручил провести проверку, пишет «Версия-Саратов».

В конце января учителей саратовской школы №95 отправили убирать снег во время субботника и утрамбовывать его в холщовые мешки. Тогда Исаев раскритиковал организаторов уборки. Была проведена проверка, по итогам которой уволили начальницу отдела образования администрации Октябрьского района Саратова. Были объявлены выговоры заместителю главы администрации Октябрьского района по социальной сфере и директору школы.

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