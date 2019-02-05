Тюремщики объяснили уборку улиц зеками в 36-градусный мороз

Замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Максименко прокомментировал появившийся в сети ролик, на кадрах которого осужденные чистят тротуары на пустом проспекте Красноярска в 36‐градусный мороз. Об этом во вторник, 5 февраля, сообщает «Говорит Москва».

По словам Максименко, на подобную работу определяют осужденных, которые отбывают наказание в исправительных центрах. Такая мера наказания действует с прошлого года. Всего в России действуют 15 подобных центров, в которых находятся около 1,2 тысячи человек. Они должны работать там, где необходимо городской или поселковой администрации.

«Это может быть подметание улиц, уборка снега, сосульки очищать или более сложные работы. Кому-то каменщики нужны. Если есть рабочая специальность, могут взять электриком или столяром», — отметил представитель ФСИН.

В свою очередь в управлении ФСИН по Красноярскому краю пояснили, что осужденные, которым пришлось убираться на морозе, получали перерывы на отдых и обогрев. Кроме того, им предоставлялся отапливаемый автобус и горячий чай.

Youtube / МОСРЕГ

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!