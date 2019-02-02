Посыпающих снег снегом российских рабочих сняли на видео

В Южно-Сахалинске (Сахалинская область) заметили рабочих, которые засыпали лежащий на земле снег другим снегом при помощи лопат и снегоуборочной техники. Видеозапись инцидента была опубликована в субботу, 2 февраля, на портале Sakh.com.

На кадрах видно, как работники посыпают грязный снег чистым и разравнивают его на поверхности.

По данным портала, героям ролика было поручено «облагородить» территорию около въездного знака в город, расположенного напротив аэропорта, посыпав ее чистым снегом. «Такого даже в армии не увидишь», — отметил в беседе с Sakh.com очевидец.

В издании предположили, что таким образом местные власти решили подготовить город к приезду спортсменов в рамках международных спортивных игр «Дети Азии», которые пройдут в регионе с 8 по 17 февраля.

В департаменте городского хозяйства (ДГХ) подтвердили, что усилили в городе контроль за вывозом снега и порядком на объектах. «Но ситуация на видео абсурдна, и еще абсурднее предположить, что это могло быть чье-то распоряжение от надзорных служб. Уверен, что авторство инициативы будет установлено», — приводятся слова представителя ДГХ на сайте администрации города.

В декабре прошлого года в сети появилось видео из города Мыски Кемеровской области, где горки из снега, построенные в центре города, покрасили белой краской. На кадрах видно, как женщина подходит к горкам, проводит по ним рукой, после чего на ней остаются следы белой водоэмульсионной краски.

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