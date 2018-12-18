Грязный снег в российском городе попытались скрыть белой краской

В городе Мыски Кемеровской области горки из снега, построенные в центре города, покрасили белой краской. Видео с рассказом одной из жительниц города опубликовано на YouTube-канале «Интернет-телевидение Новокузнецка».

На кадрах видно, как женщина подходит к снежным горкам, которые были построены к новогодним праздникам в центре города. Она проводит по ним рукой, после чего на ней остаются следы белой водоэмульсионной краски. На других частях горки также виднеются белые подтеки.

«А мы говорим, что в армии траву красят, и ничего, не удивляемся», — отмечает автор видео.

По мнению женщины, горки покрасили краской для того, чтобы скрыть черный снег, который набрали для строительства зимних аттракционов. Отмечается, что проблема с чистым снегом могла возникнуть из-за того, что город окружен угольными разрезами.

В 2017 году коммунальщики в поселке Удачный под Красноярском также покрасили снежную фигуру. В управляющей компании это объяснили тем, что краска выполняет важную функцию. Она не только делает надпись ярче и белее, но и позволит скульптуре простоять дольше.

