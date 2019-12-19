Названа главная причина появления сирот в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала главную причину появления в стране сирот — по ее словам, это происходит из-за лишения родительских прав. Об этом сообщило агентство «Москва».

В 57 процентах случаев дети становятся сиротами из-за лишения или ограничения родительских прав. В 24 процентах — из-за смерти обоих или одного родителя.

По данным министерства просвещения, в 2018 году в России было выявлено 48 290 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это на 2,5 процента меньше показателей 2017 года.

Кроме того, в 2018 году на 9,7 процента уменьшилось число детей, у которых оба родителя или единственный родитель лишены родительских прав. При этом число детей, в отношении которых ограничены в правах оба или единственный родитель, увеличилось на 2,4 процента.

Ранее сообщалось, что в России дети чаще всего становятся сиротами и попадают в детские дома из-за алкоголизма родителей, невыполнения ими своих обязанностей и тяжелого материального положения. В группе риска находятся матери-одиночки и матери, состоящие в гражданском браке с человеком с асоциальным поведением. В группу риска также входят полные семьи в стрессовых ситуациях, к которым относятся развод, смерть или тюремное заключение одного из родителей, а также многодетные семьи, живущие на детские пособия.

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