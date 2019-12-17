Названы самые частые причины попадания российских детей в детские дома

В России дети чаще всего становятся сиротами и попадают в детские дома из-за алкоголизма родителей, уклонения ими от выполнения своих обязанностей, а также тяжелого материального положения. Такие факторы названы в «Исследовании причин социального сиротства — жизненных ситуаций, которые приводят к попаданию детей в детские учреждения», передает ТАСС.

На первом месте (40,4 процента случаев) значится лишение родителей родительских прав из-за алкоголизма. В 24,5 процента случаев к этому приводит уклонение от выполнения родителями своих обязанностей, в 14,1 процента — тяжелое материальное положение. В 13 процентах случаев причиной отказа от ребенка становится его заболевание или инвалидность, в еще 2,4 процента — «внутрисемейный конфликт».

В «группе риска» находятся матери-одиночки либо матери, находящиеся в гражданском браке с человеком с асоциальным поведением. Сюда также входят полные семьи в стрессовых ситуациях, к которым относятся развод, смерть или тюремное заключение одного из родителей, а также многодетные семьи, живущие на детские пособия.

В июне уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что для выпускников сиротских учреждений необходимо законодательно предусмотреть возможность получать социальную поддержку вне зависимости от того, обратились ли они за помощью. «Если бы были приняты эти изменения, мы бы с вами не дожидались печальных историй, с которыми мы сталкиваемся в рамках личных обращений», — сказала Кузнецова. Она добавила, что подготовила соответствующий пакет изменений в законодательство.

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