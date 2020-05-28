Обнародована карта для прогулок в Москве

Мэрия Москвы обнародовала на своем сайте карту, на которой можно ознакомиться с графиком прогулок для своего дома, а также территорию, на которой разрешено гулять. График начнет действовать с 1 июня, когда горожанам разрешат прогулки.

Для того, чтобы узнать график, необходимо ввести в поисковую строку адрес своего дома. На карте отобразится круг, в пределах которого гражданин может свободно гулять три дня в неделю, соблюдая ряд правил.

Дома разбиты на шесть групп. Жильцам домов первой группы будет разрешено гулять 1, 3, 6, 9, 10 и 14 июня, второй — 1, 3, 7, 9, 11 и 13 июня, третьей — 2, 4, 6, 10, 12 и 14 июня, четвертой — 2, 4, 7, 10, 12 и 13 июня, пятой — 3, 5, 6, 8, 10 и 14 июня, шестой — 3, 5, 7, 8, 10 и 13 июня.

На момент публикации новости карта функционировала, однако вскоре перестала работать — теперь после введения адреса дома в поисковую строку домовой график не отображается.