Названы сроки следующего этапа снятия ограничений в Москве

К следующему этапу снятия ограничений Москва может перейти через две недели, если ситуация с коронавирусом не ухудшится. Сроки озвучила вице-мэр Анастасия Ракова, передает РИА Новости в пятницу, 29 мая.

«Москве удалось не скатиться в коллапс в период пандемии, ни одному врачу не пришлось делать выбор кому оказывать помощь», — сказала Ракова.

Она также добавила, график прогулок по столице, который начнет действовать с 1 июня, может показаться странным, но нельзя допустить ухудшения эпидемиологической ситуации.

Карантинные меры ослабляются в Москве с 1 июня. Так, по указу мэра Сергея Собянина с понедельника возобновят работу непродовольственные магазины и бытовые сервисы, а местные жители смогут совершать прогулки по графику. При режим самоизоляции продлевается до 14 июня, а маски жители обязаны носить не только в магазинах и общественном транспорте, но и на улице. Мэр Москвы ранее заявил, что определенные ограничения сохранятся до появления вакцины.

За последние сутки в столице выявлено 2332 случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число москвичей с коронавирусом выросло до 175 829.

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