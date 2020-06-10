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Россиян научили избегать ненужных покупок в недавно открывшихся магазинах

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Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

Московский психолог дала россиянам советы по поводу шопинга в связи со снятием режима самоизоляции, который вводили из-за пандемии коронавируса. Ее рассказ приводит Агентство городских новостей «Москва».

Татьяна Володина объяснила журналистам, что после открытия магазинов граждане могут совершить большое количество ненужных, импульсивных покупок, поскольку еще недавно у них не было возможности посещать торговые центры. По ее словам, для того чтобы избежать этого, следует отправляться на шопинг сытыми и в хорошем настроении.

«Так вы исключите соблазн компенсировать плохое настроение вредной едой или десятой парой джинсов», — отметила она. Психолог также добавила, что перед походом в магазин нужно написать список покупок или меню продуктов на несколько дней. Во избежание приобретения лишней одежды она советует заранее составить образы из уже имеющихся вещей, чтобы понять, чего вам не хватает в гардеробе.

Кроме того, Володина рекомендует ходить на шопинг не в день зарплаты, избегать покупок на последние деньги, а приобретение дорогих вещей обдумать в течение суток. «Изобилие маркетинговых уловок в виде ярких вывесок, специальная выкладка товара, спокойная музыка — все это располагает к ненужным приобретениям», — подчеркнула специалист.

1 июня в Москве открылись торговые центры. Кроме того, с 9 июня в столице отменяются самоизоляция, пропускной режим и график прогулок. 16 июня заработают летние веранды кафе и ресторанов, стоматологии, музеи, библиотеки и зоопарки, а с 23-го — снимут ограничения на работу детских садов, фитнес-клубов и бассейнов.

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