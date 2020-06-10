Россияне пристрастились к роскоши и потратили миллиард в бутике

Выручка российского филиала производителя люксовых товаров Christian Dior Couture (ООО «Кристиан Диор Кутюр Столешников») в 2019 году впервые превысила 1,1 миллиарда рублей. Об этом сообщается в обновленных данных компании в системе СПАРК, передает РБК.

По словам директора Fashion Consulting Group Анны Лебсак-Клейманс, увеличение продаж товаров в российских бутиках было связано с тем, что к спросу на люкс внутри страны присоединились новые категории покупателей. Так, пристрастившиеся к роскоши россияне на фоне курса валют и инфляции отказывались от покупок аналогичных вещей за рубежом.

Тем не менее в 2020 году рост продаж замедлился. Директор группы по обслуживанию розничной и оптовой торговли и дистрибуции Deloitte Оксана Кожина аргументировала это тем, что в России снизился туристический поток, замедлились темпы развития экономики и сократились доходы населения, в частности, из-за вспышки коронавируса.

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По информации издания, наименее замедлившими темпы роста выручки в 2019 году стали бренды Fendi (31,9 против 32 процентов годом ранее) и Bvlgari (27 против 40,6 процента).

В 2020 году люксовому сегменту одежды как в России, так и в мире прогнозируют сложное финансовое положение. «В российском люксе физические продажи составляли более 85 процентов от общих оборотов продажи люксовых товаров», — отметила Лебсак-Клейманс.

В апреле люксовым брендам предрекли возвращение на уровень дохода 2011 года из-за коронавируса. Так, по прогнозу Boston Consulting Group, в 2020 году мировой рынок дорогостоящих марок потеряет около 105 миллиардов евро и вернется на уровень 2011 года, когда его объем равнялся 250 миллиардов евро.

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