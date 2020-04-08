Люксовым брендам предрекли возвращение на уровень 2011 года из-за коронавируса

Производители продукции класса люкс лишатся более 100 миллиардов евро в 2020 году из-за вспышки коронавируса. Отчет международной консалтинговой компании Boston Consulting Group, подготовленный совместно с Altagamma и AB Bernstein и основанный на опросе руководства фирм индустрии роскоши, приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Эксперты предрекают, что пандемия грозит брендам более серьезным ущербом, чем предполагалось в феврале этого года. В частности, количество невостребованных премиальных товаров на складах компаний составит 105 миллионов единиц, а общая сумма потерь будет равна 105 миллиардам евро. Таким образом, отмечают специалисты, рынок вернется на уровень 2011 года, когда его объем равнялся 250 миллиардам евро.

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По итогам 2019 года сегмент модных люксовых продуктов оценивался в 350 миллиардов евро. В течение 2020 года продажи снизятся до 245 миллиардов — на 30 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Ранее предполагалось, что потери от нераспроданных товаров составят всего 70-90 миллиардов евро.

В настоящий момент почти половина опрошенных руководителей и финансовых директоров компаний считают, что негативные последствия от коронавируса будут продолжаться еще 6-12 месяцев. До этого такие предположения высказывала только треть участников рынка.

В феврале популярный американский спортивный бренд Nike потерял 17 миллиардов долларов прибыли из-за коронавируса. В связи с распространением заболевания COVID-2019 в начале февраля компания закрыла половину магазинов в Китае несмотря на то, что 18 процентов продаж приходится именно на его территорию.

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