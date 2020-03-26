Отправленные на удаленку москвичи отказались самоизолироваться

Москвичи, работая на удаленке, начали больше отвлекаться на посещение магазинов и просмотр кино в интернете. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные интернет-сервисов и провайдеров.

С 3 марта на 20 процентов выросла доля дневных поездок по Москве, а количество утренних и вечерних заказов снизилось. Кроме того, вырос спрос на дневные поездки в торговые центры.

Также выросло число покупателей в дневное время. Рост продаж был преимущественно в магазинах в спальных районах, однако в других точках этот показатель снижается.

При этом незначительная часть интернет-пользователей перешла на режим самоизоляции, считает директор по продуктовому маркетингу компании «Скартел» Дмитрий Рудских. По его словам, 97 процентов его клиентов продолжили перемещаться по городу, хотя и не так интенсивно, как до эпидемии коронавируса.

Москвичи, которые решили соблюдать режим карантина и остались дома, начали потреблять больше видеоконтента: дневное телесмотрение в период с 16 по 22 марта выросло более чем в шесть раз по сравнению с предыдущими неделями.

Как пояснила психолог Мария Макарушкина, в России нет культуры удаленной работы и самоизоляции. Страх изоляции является одним из базовых в эволюции, оказаться вне социума — инстинктивный страх. Поэтому россияне не соблюдают режим изоляции и не сидят дома, полагает она.

Однако, как пишет издание, работающих из дома россиян пока немного. Согласно опросу онлайн-рекрутеру «Работа.ру», лишь 3 процента сотрудников российских компаний перешли на удаленную работу. Большинство участников опроса (85 процентов) признались, что по-прежнему ходят на работу, еще 5 процентов сообщили, что у них в компании переход на удаленный доступ к работе носит рекомендательный характер. Остальные 7 процентов сообщили, что на удаленную работу перешли лишь некоторые департаменты и отделы.

18 марта мэр Москвы Сергей Собянин попросил работодателей по возможности перевести часть работников на работу из дома. Он отметил, что в особенности это касается женщин, дети которых в ближайшие недели не будут ходить в школу.

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