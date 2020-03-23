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Психолог дала советы перешедшим на удаленку россиянам

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Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Медицинский психолог федерального Центра онкологии имени Блохина Анна Кан в интервью «Ленте.ру» дала советы россиянам, перешедшим на удаленный формат работы из-за коронавируса.

По словам специалиста, во время постоянного нахождения дома придется учиться налаживать продуктивный контакт с семьей. Например, можно начать с совместного приготовления обедов и ужинов. «Как ни банально звучит, это очень укрепляет взаимоотношения», — сказала Кан.

Также, по ее словам, помогает разделение своей деятельности на короткие периоды. «То есть определить себе рабочее место; составить, желательно письменно, список задач; решить, когда возможны перерывы. Потому что есть холодильник, есть диван, есть домочадцы, которые будут отвлекать», — объяснила психолог.

Она добавила, что можно ориентироваться на свои ритмы: «совы» любят работать ночью, когда семья уже спит, а «жаворонки» — утром, когда все еще спят.

Накануне, 22 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном переходе Владимира Путина на удаленку. Он заявил, что такой формат пока не рассматривается, глава государства работает по установленному графику.

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Как спастись от коронавируса?

Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения

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