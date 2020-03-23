Психолог дала советы перешедшим на удаленку россиянам

Медицинский психолог федерального Центра онкологии имени Блохина Анна Кан в интервью «Ленте.ру» дала советы россиянам, перешедшим на удаленный формат работы из-за коронавируса.
По словам специалиста, во время постоянного нахождения дома придется учиться налаживать продуктивный контакт с семьей. Например, можно начать с совместного приготовления обедов и ужинов. «Как ни банально звучит, это очень укрепляет взаимоотношения», — сказала Кан.
Также, по ее словам, помогает разделение своей деятельности на короткие периоды. «То есть определить себе рабочее место; составить, желательно письменно, список задач; решить, когда возможны перерывы. Потому что есть холодильник, есть диван, есть домочадцы, которые будут отвлекать», — объяснила психолог.
Она добавила, что можно ориентироваться на свои ритмы: «совы» любят работать ночью, когда семья уже спит, а «жаворонки» — утром, когда все еще спят.
Накануне, 22 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном переходе Владимира Путина на удаленку. Он заявил, что такой формат пока не рассматривается, глава государства работает по установленному графику.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения