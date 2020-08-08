Россиянам перечислили профессии для быстрого поиска подработки

Эксперты Института прогрессивного образования перечислили сферы труда и профессии для быстрого поиска подработки. Об этом пишет RT.

Как считают специалисты, быстро найти подработку можно в области электронной торговли. Наиболее востребованы такие специалисты, как оператор кол-центра, онлайн-консультант, администраторы, мерчандайзеры и менеджеры онлайн-магазинов.

Кроме того, быстро найти работу смогут провизоры, копирайтеры, SMM-специалисты и интернет-фотографы. Как заметили аналитики, много предложений о работе представлено для тех, кто работает в интернете, в том числе в сфере онлайн-образования. Это дает возможность найти дополнительный заработок нлайн-репетиторам, аналитикам, контент-менеджерам, менеджерам по продажам и продвижению образовательных проектов, составителям рефератов и курсовых, а также модераторам форумов или групп в социальных сетях.

Эксперты полагают, что по-прежнему не хватает специалистов в сфере логистики и дистрибуции. Много предложений о работе есть для курьеров, грузчиков, менеджеров, кладовщиков, водителей и таксистов.

Как рассказали в институте, из-за высоких санитарно-эпидемиологических требований к бизнесу на фоне пандемии коронавируса наблюдается высокий спрос на специалистов в сфере уборки и дезинфекции помещений. Такая ситуация дает возможность быстро найти дополнительную работу для уборщиков и дезинфекторов.

Особенно востребованы работники в сфере услуг — строители, специалисты по ремонту, сотрудники коммунальных служб, няни.

Ранее стало известно, что большинство россиян — 80 процентов — уже имеют дополнительный источник дохода или хотели бы подрабатывать. Среди самых популярных профессий называют водителя или курьера. На третьем месте оказалась сфера образования: 12 процентов россиян готовы заняться репетиторством или преподаванием в дополнение к основной работе.